В ВКО внедряют технологию производства биогумуса с использованием калифорнийских червей

В Восточно-Казахстанской области развивается новое направление экологического предпринимательства - производство натурального биогумуса с использованием калифорнийских дождевых червей, передает BAQ.KZ.

Уникальный для района Алтай проект реализует жительница Серебрянска, индивидуальный предприниматель Галия Солтанова.

По информации акимата, своё дело предприниматель начала благодаря государственной программе «Ауыл аманаты», получив льготный кредит в размере 3,9 млн тенге сроком на пять лет. На эти средства было создано небольшое хозяйство по производству органического удобрения, востребованного в сельском хозяйстве. Сегодня предприятие не только наращивает объемы выпуска продукции, но и обеспечивает работой двух человек.

По словам Галии Солтановой, в прошлом году хозяйство произвело около одной тонны натурального гумуса. Биогумус считается одним из наиболее эффективных экологически чистых удобрений, повышающих плодородие почвы и способствующих быстрому росту растений.

Основную роль в производстве играют специальные калифорнийские черви. Их содержат в затемненных помещениях с постоянным контролем условий содержания, поскольку черви активно работают только в темной среде.

«Когда мы начинали бизнес, приобрели 250 тысяч червей. Сейчас их количество достигло 700 тысяч и продолжает увеличиваться», - рассказала предприниматель.

С деятельностью хозяйства в ходе рабочей поездки ознакомился советник Премьер-министра РК Ералы Тогжанов. Он отметил перспективность проекта и подчеркнул, что у предприятия есть потенциал для дальнейшего роста.

«Показатели свидетельствуют о том, что бизнес организован правильно и имеются возможности для увеличения объемов производства», - отметил Ералы Тогжанов.

На сегодняшний день спрос на натуральные удобрения стабильно растет. Основными покупателями фасованного биогумуса являются жители, занимающиеся растениеводством и овощеводством. Особенно высоко эффективность удобрения оценивают фермеры, выращивающие огурцы и другие овощные культуры.

Как отмечает предприниматель, идея открыть такое производство появилась после изучения информации в интернете и проведения практических экспериментов. В результате проект стал одним из перспективных видов сельского бизнеса в регионе.

В ближайшие два года хозяйство планирует увеличить объем производства биогумуса до пяти тонн. Для этого предприниматели намерены расширить производственную базу и увеличить количество червей.

По словам Галии Солтановой, льготные условия кредитования стали серьезной поддержкой для развития бизнеса на селе. Несмотря на предоставленный годовой льготный период, предприниматель своевременно выполняет налоговые обязательства.

Сегодня проект по производству биогумуса считается одним из немногих подобных хозяйств в районе Алтай и вызывает большой интерес среди местных жителей. Предпринимательница уверена, что дальнейшее развитие производства позволит не только увеличить доход семьи, но и создать новые рабочие места.

Эксперты отмечают, что подобные инициативы способствуют развитию экологически ориентированного предпринимательства в сельской местности и открывают новые возможности для устойчивого развития аграрного сектора региона.