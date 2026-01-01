В ВКО впервые за 30 лет началась реконструкция магистрального канала "Победа"
Завершена механизированная очистка участка канала протяжённостью 6 километров.
В Восточно-Казахстанской области проводится первая за более чем три десятилетия реконструкция магистрального канала "Победа" и его головного гидротехнического сооружения, передает BAQ.KZ.
Работы выполняет Восточно-Казахстанский филиал РГП "Казводхоз". На сегодняшний день завершена механизированная очистка участка канала протяжённостью 6 километров.
Как сообщил директор филиала Даулет Жанысов, в настоящее время продолжается закупка и поставка необходимых материалов для проведения строительно-монтажных работ.
"Все мероприятия, запланированные на 2025 год, выполнены в полном объёме. Оставшиеся работы будут возобновлены и продолжены в текущем году", — отметил он.
Полное завершение реконструкции магистрального канала "Победа" планируется до конца 2026 года. Проект направлен на повышение надёжности водохозяйственной инфраструктуры и эффективности водоснабжения региона.
