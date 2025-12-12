В ВКО временно ограничено движение на ключевом участке трассы
Сегодня, 19:09
Фото: pixabay.com
С 18:30 12 декабря 2025 года из-за ухудшения погодных условий вводится ограничение движения для всех видов транспорта на участке автодороги "Усть-Каменогорск – Алтай – Улкен Нарын – Катон-Карагай – Рахмановские ключи" (км 6–166, село Ушановское – город Алтай), передает BAQ.KZ.
Ориентировочное открытие дороги запланировано на 06:00 13 декабря.
Дополнительную информацию можно получить круглосуточно, позвонив в Колл-центр 1403.
