В ВКО выявили 122 экологических нарушения: взыскано более 235 млн тенге штрафов

С начала года в Восточно-Казахстанской области завершили 120 экологических проверок, по итогам которых выявили 122 нарушения природоохранного законодательства. Общая сумма наложенных штрафов превысила 371 млн тенге, из них более 235 млн тенге уже взыскано. Об этом на брифинге сообщил исполняющий обязанности руководителя Департамента экологии Восточно-Казахстанской области Асет Сулейменов, передает BAQ.KZ со ссылкой на Региональную службу коммуникаций ВКО.

По результатам проверок составлено 167 административных протоколов и выдано 66 предписаний об устранении выявленных нарушений.

На сегодняшний день взысканы штрафы по 135 постановлениям на общую сумму 235,8 млн тенге. По оставшимся 32 постановлениям на сумму 135,7 млн тенге срок добровольной уплаты ещё не истёк.

Одним из приоритетных направлений работы департамента остаётся контроль качества атмосферного воздуха в Усть-Каменогорске. В частности, специалисты провели внеплановые проверки на предприятиях ТОО «Казцинк» и АО «Шығыс Жылу».

В феврале–марте на Усть-Каменогорской металлургической площадке ТОО «Казцинк» были выявлены повторные случаи превышения нормативов выбросов загрязняющих веществ. Кроме того, проверяющие установили ряд нарушений при эксплуатации газоочистного оборудования.

По итогам проверки предприятию выдали предписание об устранении нарушений и наложили штраф в размере 20,1 млн тенге. Как сообщили в департаменте, штраф полностью взыскан.