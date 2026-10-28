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В ВКО задержали 10 человек по подозрению в незаконной охоте, в том числе 9 иностранцев

28 Октября 2026, 15:55
АВТОР
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pixabay.com 28 Октября 2026, 15:55
28 Октября 2026, 15:55
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Фото: pixabay.com

Сотрудники РГКП «ПО «Охотзоопром» выявили в мессенджерах видеозаписи с предполагаемыми признаками незаконной охоты. По номерам автомобилей удалось установить, что съемка, предположительно, велась на территории Восточно-Казахстанской области.

Собрав дополнительную информацию, сотрудники установили возможное местонахождение автомобилей в городе Зайсан и передали сведения природоохранной полиции.

В тот же день около 22:10 инспекторы «Охотзоопрома» совместно с полицейскими остановили три внедорожника, которые могли быть связаны с видеозаписями. Для проверки задержали девять иностранных граждан и одного гражданина Казахстана.

28 октября факт зарегистрировали в установленном порядке. В настоящее время компетентные органы устанавливают причастность задержанных к возможной незаконной охоте и выясняют все обстоятельства произошедшего.

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