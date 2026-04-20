В ВКО задержали мужчину, находившегося в международном розыске за мошенничество

В Усть-Каменогорске задержан мужчина, находившийся в международном розыске по подозрению в серии мошенничеств, сообщает корреспондент BAQ.KZ.

Как сообщили в полиции, 48-летний подозреваемый разыскивался с 2022 года. По данным следствия, он использовал схемы, связанные с продажей автомобилей.

«Подозреваемый предлагал выгодные условия, получал предоплату и не выполнял обязательства по передаче транспортных средств. Частично возвращая деньги, он создавал видимость законных сделок. Общий ущерб предварительно оценивается более чем в 30 млн тенге», - сообщили в ведомстве.

Отмечается, что для оформления сделок мужчина привлекал третьих лиц, на которых оформлялись договоры займа. Передача денежных средств нередко происходила в присутствии нотариусов.

В полиции также уточнили, что ранее задержанный уже привлекался к уголовной ответственности за мошенничество.

В настоящее время он водворён в изолятор временного содержания. Возбуждено досудебное расследование по статье «Мошенничество», устанавливаются все обстоятельства дела и возможные дополнительные эпизоды.

В ведомстве призвали граждан проявлять бдительность при совершении финансовых операций, чтобы избежать мошенничества и сохранить свои средства.