В Усть-Каменогорске сотрудники группы по противодействию наркопреступности при координации прокуратуры Восточно-Казахстанской области задержали 27-летнего жителя Алматы, передает BAQ.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

Во время личного обыска у мужчины было обнаружено 33 свертка с порошкообразным веществом белого цвета. Свертки были тщательно обмотаны изолентой — 23 черного и 10 жёлтого цвета. Как показала судебно-химическая экспертиза, изъятое вещество является мефедроном общим весом 42,7 грамма — это свыше 40 разовых доз.

По оценкам правоохранителей, стоимость такой партии на чёрном рынке превышает один миллион тенге.

В отношении задержанного возбуждено досудебное расследование по статье о незаконном хранении, перевозке и сбыте наркотических средств. На данный момент он находится в следственном изоляторе.

Полиция напоминает: распространение наркотиков — это тяжкое преступление с серьёзными правовыми последствиями