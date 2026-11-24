Восточно-Казахстанской области временно закрыли движение для всех видов транспорта на участке областной автодороги «Усть-Каменогорск — Таргын — Самарское». Ограничение связано с сильным снегопадом, гололедом и практически нулевой видимостью.

По данным ТОО «ОблШыгысЖол», проезд закрыт с 20:00 24 ноября до 08:00 25 ноября на отрезке с 63-го по 145-й километр — между селами Таргын и Самарское.

Неблагоприятные погодные условия сохранятся в регионе и в ближайшие сутки. По прогнозу Восточно-Казахстанского филиала «Казгидромета», 25 ноября на севере, востоке и юге области ожидаются осадки, а ночью в горных районах пройдет сильный снег. Местами возможны туман и гололедица.

Юго-западный ветер на севере и востоке области усилится до 15–20 метров в секунду, ночью его порывы могут достигать 23 метров в секунду. В Усть-Каменогорске также прогнозируют ночные порывы ветра до 15–20 метров в секунду.

Спасатели рекомендуют владельцам автомобилей, не подготовленных к зимним условиям, воздержаться от поездок за пределы населенных пунктов.