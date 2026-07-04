V внеочередной Съезд партии "Respublica" стартует в Астане
В ходе Съезда планируется рассмотреть организационные вопросы.
Сегодня 2026, 11:05
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Сегодня 2026, 11:05Сегодня 2026, 11:05
148Фото: Марк Брюшко
В Астане в эти минуты начинается V внеочередной Съезд партии "Respublica".
Ожидается, что в мероприятии примут участие председатель партии Айдарбек Ходжаназаров, сопредседатели партии, члены Центрального совета и региональных советов, председатели региональных филиалов, а также активисты сообществ ReJastary и ReWomen.
На Съезде планируется рассмотреть организационные вопросы деятельности партии, итоги работы за 3 года.
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