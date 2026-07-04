V внеочередной Съезд партии "Respublica" стартует в Астане

В Астане в эти минуты начинается V внеочередной Съезд партии "Respublica".

Ожидается, что в мероприятии примут участие председатель партии Айдарбек Ходжаназаров, сопредседатели партии, члены Центрального совета и региональных советов, председатели региональных филиалов, а также активисты сообществ ReJastary и ReWomen.

На Съезде планируется рассмотреть организационные вопросы деятельности партии, итоги работы за 3 года.