В водной отрасли страны создадут 975 постоянных рабочих мест

Проекты реализуются Министерством водных ресурсов и ирригации в рамках Комплексного плана развития водной отрасли. Новые рабочие места необходимы для безопасной эксплуатации водохозяйственных объектов и эффективного использования водных ресурсов, сообщает корреспондент BAQ.KZ.

"Создание рабочих мест позволит улучшить условия жизни в регионах, в особенности в сельской местности. Развитие водохозяйственной инфраструктуры также позволит привлечь в отрасль новые квалифицированные кадры. На сегодня по водным специальностям обучаются порядка 2,7 тыс. студентов. Также ежегодно реализуются меры по повышению заработной платы работников отрасли", – отметил министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов.

Комплексным планом, утвержденным в 2024 году, предусмотрены строительство 42 новых и реконструкция 37 действующих водохранилищ, а также модернизация 14,5 тыс. км каналов.

На сегодня началось строительство трех новых водохранилищ. В Туркестанской области близится к завершению строительство еще двух объектов. Также подготовлена проектная документация на строительство двух водохранилищ и разрабатываются документы по 13 объектам.

Кроме того, завершена реконструкция пяти водохранилищ. Проектная документация подготовлена еще по восьми объектам, по 18 водохранилищам документы находятся на стадии разработки.

В 2024–2025 годах в стране реконструировали и модернизировали около 1,5 тыс. км каналов. До конца текущего года планируется ввести в эксплуатацию 962 км каналов, что позволит улучшить водообеспечение порядка 200 тыс. га орошаемых земель.