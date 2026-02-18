На данный момент крупные водохранилища на севере страны наполнены в среднем на 70%, водохранилища в центральном Казахстане – на 68%. По западным регионам данный показатель составляет 48%, по восточным – 86%. Общая свободная емкость в крупных водохранилищах страны составляет свыше 14,3 млрд кубометров при ожидаемом притоке в пределах 9,1-13,9 млрд кубометров. Об этом сообщили в Министерстве водных ресурсов и ирригации Казахстана, передает BAQ.KZ.

Помимо обеспечения свободной емкости в водохранилищах Казахстана, ведомством ведется работа с сопредельными государствами. Так совместно с РФ в 2025 году была создана рабочая группа по взаимодействию при пропуске половодий и паводков. В начале февраля состоялось совещание по подготовке к 4-му заседанию рабочей группы. Окончательный прогноз водности по бассейну реки Жайык будет предоставлен в начале марта. По предварительным данным российской стороны, в паводковый период из Ириклинского водохранилища планируется сбрасывать не более 200 кубометров в секунду.

– Совместно с КНР действует система экстренного информирования и контроля качества трансграничных вод, включая учения и проверку каналов связи, по определенным гидрологическим постам. Проведен осмотр гидротехнических сооружений. Эксплуатирующим организациям выданы рекомендации по обеспечению безопасного пропуска паводковых вод. Согласно данным рекомендациям выполнены текущие ремонтные работы на 39 гидротехнических сооружениях. Завершен капитальный ремонт Чарского водохранилища в области Абай, водохранилища «Акжар» в городе Шымкент, плотины «Шолак» в Актюбинской области, а также реконструкция плотины в селе Степное Костанайской области, – сообщили в Минводы и ирригации РК.

В рамках поручения Главы государства в 10 областях страны были созданы специализированные организации по эксплуатации и управлению коммунальными гидротехническими сооружениями, что довело их число до 16. На сегодня в данных предприятиях работают 1193 человек, обслуживаются 846 объектов. Также в прошлом году проведены многофакторные обследования 56 гидротехнических сооружений.

Для подготовки русел рек к прохождению повышенных объемов воды была разработана Дорожная карта по санации участков рек близ населенных пунктов на 2025-2027 годы. На сегодня выполнена очистка и углубление 166,98 км русел рек. Из них 15 км – в области Абай, 126,6 км – в Атырауской области, 17,8 км – в Акмолинской области, 4,4 км – в Карагандинской области, 2,1 км – в Костанайской области, 1,08 км – в Северо-Казахстанской области. В этом году планируется проведение санации в 6 областях на участках общей протяженностью 192,55 км.