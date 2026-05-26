"В вопросах ядерного разоружения мы говорим на одном языке": Токаев встретился с главой МАГАТЭ

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял Генерального директора Международного агентства по атомной энергии Рафаэля Гросси. В ходе встречи стороны обсудили сотрудничество Казахстана с МАГАТЭ, вопросы глобальной ядерной безопасности и развитие мирного атома, сообщает Акорда.

Глава государства подчеркнул, что Казахстан высоко ценит многолетнее партнерство с Агентством и его вклад в укрепление международной ядерной безопасности.

"Ваш первый визит в Казахстан в апреле 2023 года придал дополнительный импульс нашему сотрудничеству. Считаю, что в вопросах ядерного разоружения и нераспространения мы говорим на одном языке. В то же время в мире сложилась весьма неоднозначная ситуация, требующая объединения усилий для выработки общих подходов к решению глобальных проблем", - заявил Касым-Жомарт Токаев.

Президент также приветствовал подписание Дорожной карты по углублению сотрудничества Казахстана с МАГАТЭ до 2036 года, а также ряда документов в сфере ядерной медицины и науки.

Рафаэль Гросси, в свою очередь, высоко оценил приверженность Казахстана вопросам глобальной ядерной безопасности и режиму нераспространения. Он поздравил страну с началом реализации программы развития атомной энергетики, решение о запуске которой было принято после общенационального референдума по вопросу строительства АЭС.

Во время переговоров отдельно обсуждалась ситуация вокруг иранской ядерной программы. Касым-Жомарт Токаев подтвердил готовность Казахстана содействовать международным усилиям по урегулированию вопроса.

"Глава государства вновь подтвердил готовность нашей страны, исключительно в порядке доброй воли, содействовать разрешению ситуации вокруг иранской ядерной программы при наличии соответствующих международных договоренностей", - говорится в сообщении Акорды.

Рафаэль Гросси поддержал эту инициативу и отметил, что Казахстан обладает необходимым политическим авторитетом, инфраструктурой и научно-технической базой для участия в подобных международных процессах.

В завершение встречи Президент пожелал Рафаэлю Гросси успехов в выдвижении на пост Генерального секретаря ООН.