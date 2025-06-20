В Казахстане активно ведутся дорожные работы по улучшению подъездов к ключевым туристическим объектам, передаёт BAQ.KZ.

В текущем году охвачены автодороги республиканского значения в восьми регионах общей протяжённостью 1,9 тысяч км. Из них 544,7 км планируется отремонтировать в 2025 году.



Акмолинская область

Ведутся работы на автодороге Р-2 "Астана – Коргалжын", ведущей к мемориальному комплексу "АЛЖИР", расположенному на 35 км от столицы. В текущем году реализуется средний ремонт участка км 19-58 протяжённостью 39 км. Ранее, в 2017 году, на отдельных отрезках этой дороги был выполнен ремонт общей длиной 42 км.



Алматинская область

Для обеспечения надёжного транспортного сообщения с туристическими объектами – озёрами Кольсай и Кайынды – проводится ремонт автодороги Р-16 "Кокпек - Кеген - Тюп - Жаланаш - Саты - Курметы с подъездом к оз. Кольсай" на участке км 3-24. Также на автодороге А-6 "Кокпек - Кеген - граница Кыргызской Республики" выполняются работы на участках км 26-41 и км 68-88.



Область Жетісу

На автодороге А-7 "Ушарал - Достык", ведущей к озеру Алаколь, завершена реконструкция участка км 2,9-180. В текущем году завершаются работы на отрезке км 180-184. Кроме того, ведётся средний ремонт на автодороге Р-20 "Сарыозек - Коктал", ведущей к туристическому объекту "Поющие барханы". Работы охватывают участки км 0-45, км 110-141 и км 142-178.



Западно-Казахстанская область

Полностью охвачен ремонтом участок автодороги Р-56 "Подъезд к с. Хан Орда" протяжённостью 21 км. Ремонтные работы обеспечат комфортный доступ к важному объекту культурно-исторического значения.



Карагандинская область

Ведётся ремонт на автодороге А-20 "Караганда - Аягоз - Тарбагатай - Бугаз", ведущей к зоне отдыха "Каркаралинск". В текущем году выполняется средний ремонт на отдельных участках дороги общей протяжённостью 98 км.



Восточно-Казахстанская область

На автодороге Р-25 "Усть-Каменогорск - Алтай - Рахмановские ключи" ведутся работы на участках общей протяжённостью 152 км. Данный маршрут обеспечивает транспортную доступность к уникальным природным объектам Катон-Карагайского района, включая курорт "Рахмановские ключи".



Павлодарская область

Для улучшения доступа к курортной зоне "Баянауыл" проводится средний ремонт автодороги Р-27 "Калкаман - Баянауыл - Умуткер - Ульяновск" на участке км 82-231 (24 км). В 2024 году был завершён капитальный ремонт участка км 100-105.



Туркестанская область

На автодороге М-32 "Самара - Шымкент", ведущей к историческому городищу Сауран, осуществляется средний ремонт участков общей протяжённостью 42,7 км.