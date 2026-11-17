С 15 ноября в Восточно-Казахстанской области официально начался лавиноопасный период. Регион считается одним из самых лавиноопасных в стране, и в зоне риска оказываются не только горные склоны, но и дороги, а также базы отдыха, куда в выходные и праздники приезжают тысячи людей.

Где опасно

На территории, за которой следит Восточно-Казахстанский филиал «Казселезащиты» МЧС, находятся 325 лавиносборов. Так называют участки склонов, где скапливается снег и откуда может сойти лавина.

В зону, куда могут докатиться снежные лавины, попадают 93 километра автодорог. Там же расположены туристические и лыжные базы, на которых в выходные и праздничные дни отдыхают более 3 000 человек.

Как следят за снегом

Чтобы вовремя заметить угрозу, специалисты проложили в горах 20 снегомерно-лавинных маршрутов и установили на них 160 снегомерных реек. Каждую неделю они обходят лавиноопасные участки, проверяют, сколько накопилось снега, какова его структура и нет ли угрозы схода.

«В зонах отдыха, лыжных базах и вдоль автодорог на лавиноопасный период своевременно были установлены 40 предупреждающих щитов на трех языках», – сообщили в Восточно-Казахстанском филиале «Казселезащиты».

Когда снега скапливается слишком много, спасатели не ждут, пока лавина сойдет сама, и спускают ее заранее, в контролируемом режиме. Прошлой зимой в регионе провели 14 таких профилактических спусков, сошло в общей сложности 5 231 кубометр снега.

Почему сходят лавины и как не попасть под удар

По данным специалистов ДЧС области и «Казселезащиты», лавины сходят в основном в горных районах, где скапливается много снега. Сорвать снежную массу могут долгий снегопад, резкое таяние снега, колебания воздуха, лыжники, подрезающие склон, громкие крики и катание со склонов.

Начальник управления предупреждения чрезвычайных ситуаций ДЧС ВКО Ануар Кайсанов советует перед выходом в горы обязательно узнавать прогноз погоды. Если служба «112» объявила штормовое предупреждение, рисковать не стоит, и на лавиноопасных маршрутах в это время лучше не появляться.

При чрезвычайной ситуации звоните по номеру 112.