В Восточном Казахстане построили самый высокий мост

В Восточно-Казахстанской области завершено строительство моста через реку Пихтовка — одного из самых сложных и масштабных мостовых сооружений региона. Высота объекта достигает 45 метров, протяжённость — 175 метров.

АО «НК «ҚазАвтоЖол» завершило реализацию проекта строительства моста через реку Пихтовка на направлении к Рахмановским ключам.

Ключевым моментом стало завершение монтажа последнего, седьмого пролёта. Новое сооружение окончательно соединило два берега глубокого горного ущелья.

Мост протяжённостью 175 метров возведён на высоте до 45 метров над рельефом. Конструкция состоит из семи пролётов длиной по 24 метра и восьми опор — двух береговых и шести промежуточных.

Все восемь опор полностью возведены, монтаж семи пролётов завершён. Таким образом, основной строительный цикл одного из наиболее технически сложных мостовых объектов Восточного Казахстана завершён.

«Сегодня для нас по-настоящему знаковый день. Завершение строительства моста через Пихтовку — это результат огромной работы большой команды. Объект возводился в непростых горных условиях, где каждое инженерное решение требовало максимальной точности и ответственности. За этими 175 метрами моста стоят месяцы напряжённого труда наших инженеров, строителей и всех специалистов, задействованных в проекте. Мы гордимся тем, что смогли реализовать такой сложный объект в Восточном Казахстане», — отметил директор Восточно-Казахстанского областного филиала АО «НК «ҚазАвтоЖол» Нурбек Темирханов.

Возведение сооружения велось в условиях сложного горного рельефа. Строителям необходимо было обеспечить высокую точность монтажа массивных конструкций на значительной высоте, организовать доставку материалов и работу тяжёлой техники в труднодоступной местности.

На объекте были задействованы порядка 150 специалистов, специализированная строительная техника и оборудование. Для обеспечения непрерывного производства бетонных работ непосредственно на строительной площадке был развёрнут мобильный бетонный завод.

За внешне лаконичной конструкцией моста — серьёзная инженерная работа. Возведение каждой опоры и монтаж каждого пролёта требовали точных расчётов, последовательности технологических операций и слаженной работы инженеров, мостостроителей и дорожников.

Сейчас выполняются завершающие работы по обустройству объекта: устройство бетонных тумб и перильных ограждений, монтаж парапетов, укрепление откосов матрацами «Рено» и габионными конструкциями, а также мероприятия по обеспечению безопасности движения.

Укладка асфальтобетонного покрытия на проезжей части предусмотрена до конца сентября. После завершения обустройства и необходимых мероприятий по безопасности мост будет готов к открытию движения.

Строительство моста через Пихтовку имеет особое значение для Восточного Казахстана. Сооружение высотой с многоэтажный дом появилось там, где ещё несколько лет назад сложный горный рельеф существенно ограничивал возможности транспортного сообщения.

Новый мост стал не только важным инфраструктурным объектом, но и показателем возможностей отечественного дорожного строительства в условиях сложного рельефа.

За семью пролётами и восемью опорами стоят месяцы напряжённой работы, сотни инженерных решений и труд специалистов, работавших в горах Восточного Казахстана.

Сегодня последний пролёт занял своё место. Два берега Пихтовки соединены. Строительство одного из наиболее сложных мостов Восточного Казахстана завершено.