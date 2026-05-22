В Восточном Казахстане построят крупный транспортно-логистический комплекс

В Восточно-Казахстанская область стартовала реализация одного из крупнейших инфраструктурных проектов региона – транспортно-логистического комплекса "Улан".

Новый объект станет важной точкой роста для экономики области, позволит укрепить транзитный и экспортный потенциал региона, а также создаст современную логистическую базу для крупных индустриальных проектов.

Где построят комплекс

ТЛК "Улан" разместится в Уланском районе, недалеко от поселка Поселок Касыма Кайсенова – на пересечении республиканской трассы Алматы – Усть-Каменогорск и железнодорожной линии.

Такое расположение, как ожидается, обеспечит удобную логистику и позволит эффективно организовать прием, хранение и отправку грузов.

Что войдет в проект

Комплекс площадью более 18 гектаров будет включать:

– контейнерный терминал;

– современные склады класса A и A+;

– железнодорожную и таможенную инфраструктуру;

– площадки для хранения и консолидации грузов.

Проектная мощность объекта составит около 895 тысяч тонн грузов в год. Контейнерный терминал сможет ежегодно обрабатывать свыше 32 тысяч контейнеров.

Проект важен для аграриев и промышленности

Отдельное внимание в проекте уделено агропромышленному сектору.

На территории комплекса предусмотрены мощности для хранения 25 тысяч тонн зерна и 10 тысяч тонн масличных культур.

Кроме того, ТЛК "Улан" должен стать ключевой логистической площадкой для строительства будущей ТЭЦ рядом с Усть-Каменогорск. Через комплекс планируется принимать, хранить и обрабатывать оборудование и строительные материалы.

Что говорят власти региона

Аким Восточно-Казахстанской области Нурымбет Сактаганов заявил, что проект станет важным шагом для развития экономики региона.

По его словам, комплекс позволит создать новые рабочие места, привлечь частные инвестиции, а также даст импульс развитию промышленности, сельского хозяйства и транспортной инфраструктуры.

Когда начнется строительство

Проект планируют реализовывать поэтапно.

На первом этапе предусмотрено строительство железнодорожной инфраструктуры, контейнерного терминала и таможенной зоны.

Начало строительно-монтажных работ намечено на текущий год, а ввод первой очереди комплекса ожидается в третьем квартале следующего года.