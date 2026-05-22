В Восточном Казахстане построят крупный транспортно-логистический комплекс
ТЛК "Улан" должен усилить экспортный потенциал региона и стать одной из ключевых логистических площадок области.
В Восточно-Казахстанская область стартовала реализация одного из крупнейших инфраструктурных проектов региона – транспортно-логистического комплекса "Улан".
Новый объект станет важной точкой роста для экономики области, позволит укрепить транзитный и экспортный потенциал региона, а также создаст современную логистическую базу для крупных индустриальных проектов.
Где построят комплекс
ТЛК "Улан" разместится в Уланском районе, недалеко от поселка Поселок Касыма Кайсенова – на пересечении республиканской трассы Алматы – Усть-Каменогорск и железнодорожной линии.
Такое расположение, как ожидается, обеспечит удобную логистику и позволит эффективно организовать прием, хранение и отправку грузов.
Что войдет в проект
Комплекс площадью более 18 гектаров будет включать:
– контейнерный терминал;
– современные склады класса A и A+;
– железнодорожную и таможенную инфраструктуру;
– площадки для хранения и консолидации грузов.
Проектная мощность объекта составит около 895 тысяч тонн грузов в год. Контейнерный терминал сможет ежегодно обрабатывать свыше 32 тысяч контейнеров.
Проект важен для аграриев и промышленности
Отдельное внимание в проекте уделено агропромышленному сектору.
На территории комплекса предусмотрены мощности для хранения 25 тысяч тонн зерна и 10 тысяч тонн масличных культур.
Кроме того, ТЛК "Улан" должен стать ключевой логистической площадкой для строительства будущей ТЭЦ рядом с Усть-Каменогорск. Через комплекс планируется принимать, хранить и обрабатывать оборудование и строительные материалы.
Что говорят власти региона
Аким Восточно-Казахстанской области Нурымбет Сактаганов заявил, что проект станет важным шагом для развития экономики региона.
По его словам, комплекс позволит создать новые рабочие места, привлечь частные инвестиции, а также даст импульс развитию промышленности, сельского хозяйства и транспортной инфраструктуры.
Когда начнется строительство
Проект планируют реализовывать поэтапно.
На первом этапе предусмотрено строительство железнодорожной инфраструктуры, контейнерного терминала и таможенной зоны.
Начало строительно-монтажных работ намечено на текущий год, а ввод первой очереди комплекса ожидается в третьем квартале следующего года.
