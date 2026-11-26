В Восточном Казахстане построят птицефабрику за 5,5 млрд тенге
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В Уланском районе ВКО появится крупная птицефабрика, рассчитанная на производство до 150 млн пищевых яиц ежегодно. Предприятие также будет выпускать мясо птицы, а его запуск обеспечит работой 150 местных жителей. Стоимость проекта оценивается в 5,5 млрд тенге.
Строительство начнется в селе Таврическое. Здесь заложили капсулу в основание будущей птицефабрики яичного направления ТОО «ALTAY QUS».
Проект предусматривает строительство пяти птичников общей вместимостью 480 тысяч голов. После выхода на проектную мощность предприятие сможет производить до 150 млн яиц и 400 тонн мяса птицы в год.
Для Уланского района это не просто новый промышленный объект. Птицефабрика обеспечит 150 постоянных рабочих мест, создаст дополнительные возможности для трудоустройства сельских жителей и увеличит экономическую активность территории.
В региональных властях рассчитывают, что проект поможет нарастить собственное производство продовольствия, укрепить продовольственную безопасность и даст дополнительный импульс развитию агропромышленного комплекса.
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