Экономика Восточно-Казахстанской области продолжает укреплять позиции, показывая впечатляющую положительную динамику практически во всех ключевых секторах, передает BAQ.KZ.

По итогам 2025 года промышленное производство в регионе выросло на 129%, инвестиции — на 117%, строительная отрасль — на 116%, а развитие сельского хозяйства достигло 115%. Собственные доходы увеличились на 113% и составили 195 миллиардов тенге.

Во время брифинга на площадке СЦК аким области Нурымбет Сактаганов подчеркнул, что такой рост стал результатом системной работы по развитию региона и активному привлечению предпринимателей и инвесторов. По его словам, в регионе создано 23 тысячи рабочих мест, среди которых 17 тысяч — постоянные. Уровень безработицы удерживается на уровне среднереспубликанского показателя — 4,6%.

Валовой региональный продукт области также демонстрирует позитивную динамику. Ожидается, что до конца года ВРП вырастет до 102% и достигнет 5,5 триллиона тенге. По словам Сактаганова, эти результаты подтверждают устойчивость экономики ВКО и её потенциал для дальнейшего роста в ближайшие годы.