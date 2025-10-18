В Восточном Казахстане железнодорожники провели рейд по угольным тупикам, чтобы убедиться: топлива для отопительного сезона хватит всем, передает BAQ.KZ со ссылкой на КТЖ. Проверка показала, что поставки идут стабильно, а подача вагонов — без сбоев.

На станции Дегелен, где ежедневно загружается до 280 вагонов угля, работа кипит: уголь отправляют в Усть-Каменогорск и окрестные районы. Только за первую половину октября в регион поступило 134 тысячи тонн топлива, из них почти 39 тысяч тонн — коммунально-бытовой уголь.

Вагоны идут стабильно, половину месячного плана уже закрыли. Думаю, проблем с обеспечением населения не будет, — рассказал директор ТОО "Топливная компания „Терминал“" Мансур Бекбауов.

На другом тупике — в ТОО "Сейком" — уголь разгружают почти без перерывов: от 5 до 12 вагонов в день. Часть топлива идёт не только жителям, но и промышленным предприятиям — кирпичным заводам, элеваторам и маслозаводам. Железнодорожники уверяют: парк вагонов полностью укомплектован, задержек нет. А в компании "Каражыра" пообещали с начала следующей недели увеличить объёмы поставок.

Мониторинг обеспеченности углём железнодорожники проводят по всей стране. В КТЖ подчёркивают: совместно с угольными компаниями они делают всё, чтобы зимой казахстанцы не мёрзли.