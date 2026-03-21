В Восточном Казахстане за два года будет высажено 36 млн саженцев. Об этом сегодня в ходе онлайн-заседания Правительства РК сообщил аким Восточно-Казахстанской области Нурымбет Сактаганов, передает BAQ.KZ.

«В соответствии с поручением Главы государства по посадке 2 млрд деревьев, в регионе в 2026-2027 годах планируется высадить 36 млн штук саженцев на площади более 7 тыс. га. В этом году на площади 3,3 тыс. га будет высажено 17,5 млн саженцев», - сообщил аким области Нурымбет Сактаганов.

В настоящее время в 26 питомниках региона насчитывается 7,3 млн штук саженцев. Для решения проблемы дефицита посадочного материала в этом году планируется приобретение дополнительных саженцев. Кроме того, осенью будут высаживаться лиственные породы деревьев.