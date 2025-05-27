В Восточно-Казахстанской области введена заморозка цен на социально значимые продукты до ноября текущего года. Такое решение принято в рамках программы по стабилизации цен на овощи и бакалейные товары межсезонного периода, передаёт BAQ.KZ.

До 31 июля в торговых павильонах социально-предпринимательской корпорации "Ертіс" (киосках Стабфонда) жители региона могут приобрести картофель по цене 263 тенге за килограмм, морковь – 185 тенге, лук – 145 тенге и капусту – 263 тенге. Также по стабилизационным ценам до конца года доступны гречневая крупа (181 тенге за кг), рис (432 тенге), сахар (417 тенге), растительное масло (720 тенге) и макаронные изделия (305 тенге).

В СПК "Ертіс" отмечают, что заморозка цен направлена на поддержку населения в период традиционного роста стоимости овощей весной, когда посевные работы сокращают предложение на рынке.

С августа по октябрь продажа товаров по фиксированным ценам приостанавливается, чтобы дать возможность местным сельхозпроизводителям реализовать свою продукцию на свободном рынке.

С ноября возобновится осенне-зимний этап программы стабилизации цен. Уже заключены договоры на поставку социальных продовольственных товаров, включая плодоовощную продукцию, что позволит сохранить ценовую стабильность в холодный сезон. Также предусмотрены товарные запасы на весну следующего года.

Жители региона могут быть уверены, что в течение ближайших месяцев цены на основные продукты останутся под контролем, что поможет снизить финансовую нагрузку на семьи в период межсезонья.