В вузах Казахстана стартуют семинары по борьбе с финансовым мошенничеством
Студентов казахстанских университетов будут обучать распознавать мошеннические схемы и защищать свои финансы, передает BAQ.KZ. Агентство по регулированию и развитию финансового рынка совместно с Антифрод-центром Нацбанка, департаментом по противодействию киберпреступности МВД и банками запускают цикл обучающих семинаров.
Первое занятие пройдёт 11 сентября в Казахской национальной академии хореографии и Esil University. Эксперты расскажут о "вишинге" (телефонных звонках-мошенниках), дропперстве, фиктивных инвестициях, поддельных интернет-магазинах, фишинговых ссылках и опасностях в соцсетях. Отдельный блок программы реализует проект Fingramota.kz — он научит студентов основам финансовой грамотности: как пользоваться банковскими продуктами, копить деньги и планировать бюджет.
Обучение бесплатное и охватит университеты по всей стране. Семинары будут проходить до конца года. По данным Генпрокуратуры, только в 2024 году в Казахстане к ответственности привлекли 128 дропперов, ликвидировали 59 преступных групп и взыскали через суд свыше 1 млрд тенге. Уже с 16 сентября 2025 года участие в дропперских схемах повлечёт уголовную ответственность.
