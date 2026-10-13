В выходные в Астане пройдет ярмарка с ценами ниже рыночных

17 и 18 октября в Астане пройдет сельскохозяйственная ярмарка. Фермеры и переработчики из Северо-Казахстанской и Павлодарской областей привезут в столицу больше 1,6 тысячи тонн продуктов, от мяса и молока до картофеля и меда. Цены обещают ниже среднерыночных.

Ярмарка будет работать оба дня с 09:00 до 18:00 на автостоянке ипподрома «Қазанат», шоссе Каркаралы, 1.

Тысяча тонн с севера

Больше всего продуктов привезут из Северо-Казахстанской области. Свыше 110 производителей и перерабатывающих предприятий из 13 районов и Петропавловска выставят на прилавки больше тысячи тонн продукции.

В ассортименте мясо всех видов, колбасы и мясные консервы, молочные продукты, яйца, мед, рыба, мука и макароны, овощи, картофель и другие продукты.

Картошка и овощи из Павлодара

Из Павлодарской области приедут больше 80 производителей и переработчиков из 10 сельских районов, Павлодара, Аксу и Экибастуза. Они привезут около 615 тонн продуктов.

Основная часть павлодарского привоза это картофель, овощи и бахчевые, их будет 440 тонн. Мяса привезут 102 тонны, колбас и мясных деликатесов 8 тонн. Молочных продуктов и рыбы по 12 тонн, меда и продуктов пчеловодства 10 тонн, муки и макарон тоже 10 тонн. Яиц будет 100 тысяч штук, прочих товаров еще 20 тонн.

Без посредников

Главная идея ярмарки в том, чтобы горожане покупали продукты напрямую у производителей. Цены здесь будут ниже среднерыночных, сообщили в акимате Астаны.