В WhatsApp номера телефонов заменят на имена пользователей

Пользоваться WhatsApp вскоре можно будет без раскрытия номера телефона. Материнская компания Meta уже начала процесс регистрации и резервирования уникальных имен профилей (юзернеймов), которые будут начинаться с символа «@». Ожидается, что масштабная реформа конфиденциальности будет полностью завершена до конца 2026 года.

Переход на новую систему будет поэтапным. Мессенджер сам по очереди пришлет каждому из 3 миллиардов пользователей официальное уведомление внутри приложения с предложением забронировать ник. Из-за огромной аудитории сервиса простые комбинации быстро закончатся, поэтому многим придется добавлять к именам цифры или специальные символы. При этом бизнес-аккаунты и блогеры смогут синхронизировать свои новые юзернеймы с названиями профилей в Facebook и Instagram.

Для защиты от спама разработчики добавят дополнительную функцию — четырехзначный защитный код. Если пользователь разрешит отправлять себе сообщения «всем», незнакомцы не смогут начать с ним диалог по имени профиля, пока не введут этот специальный PIN-код. Точные сроки запуска обновления в разных странах компания объявит позже.