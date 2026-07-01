В WhatsApp номера телефонов заменят на имена пользователей
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Пользоваться WhatsApp вскоре можно будет без раскрытия номера телефона. Материнская компания Meta уже начала процесс регистрации и резервирования уникальных имен профилей (юзернеймов), которые будут начинаться с символа «@». Ожидается, что масштабная реформа конфиденциальности будет полностью завершена до конца 2026 года.
Переход на новую систему будет поэтапным. Мессенджер сам по очереди пришлет каждому из 3 миллиардов пользователей официальное уведомление внутри приложения с предложением забронировать ник. Из-за огромной аудитории сервиса простые комбинации быстро закончатся, поэтому многим придется добавлять к именам цифры или специальные символы. При этом бизнес-аккаунты и блогеры смогут синхронизировать свои новые юзернеймы с названиями профилей в Facebook и Instagram.
Для защиты от спама разработчики добавят дополнительную функцию — четырехзначный защитный код. Если пользователь разрешит отправлять себе сообщения «всем», незнакомцы не смогут начать с ним диалог по имени профиля, пока не введут этот специальный PIN-код. Точные сроки запуска обновления в разных странах компания объявит позже.
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