В WhatsApp тестируют новое меню отправки фото и видео
В iOS-версии WhatsApp начали тестировать обновленный интерфейс для отправки медиафайлов. Теперь пользователи смогут быстрее делиться фотографиями и видео прямо внутри чата, не переходя в отдельную галерею устройства, передает BAQ.kz.
Как сообщает портал WABetaInfo, в новом меню появились последние фото и видео в компактной сетке формата 4×4. Пользователи смогут пролистывать изображения горизонтально и сразу выбирать нужные файлы для отправки.
Если нужного медиафайла среди последних снимков не окажется, приложение автоматически откроет полный доступ к галерее смартфона.
Еще одно изменение касается быстрого вызова меню: теперь открыть раздел отправки медиа можно долгим нажатием на кнопку «плюс» в строке ввода сообщений.
По сообщению, обновление уже начало появляться у части пользователей iPhone в версии WhatsApp с номером сборки 26.19.75.
