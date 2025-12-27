В Якутске произошла трагедия на реке Лене — легковой автомобиль с пассажирами провалился под лёд на участке, не предназначенном для движения транспорта. В результате происшествия погибли по меньшей мере два человека, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на российские СМИ.

Как сообщили в следственном управлении СК РФ по Республике Саха (Якутия), по факту гибели людей проводится процессуальная проверка. По предварительным данным, в машине находились семь человек. Двоих спасти не удалось, ещё четверо, включая водителя, были доставлены в медицинское учреждение и находятся на стационарном лечении.

На месте происшествия работают следователи, криминалисты и сотрудники экстренных служб. Проводятся работы по извлечению автомобиля из воды, а также поисковые мероприятия. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

В службе спасения Якутии уточнили, что сначала из автомобиля удалось эвакуировать четверых человек, ещё трое оставались в воде. Один из них — мужчина около 60 лет — сумел самостоятельно выбраться на берег, однако позднее скончался. Поиски ещё двух человек, в том числе ребёнка, продолжаются.