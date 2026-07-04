В Якутии из-за удара молнии сгорела школа
Сегодня 2026, 04:21
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Сегодня 2026, 04:21Сегодня 2026, 04:21
132Фото: Report
Из-за удара молнии в Сунтарском районе Якутии сгорела школа.
Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на прокуратуру.
"Согласно оперативным данным, произошло возгорание деревянного одноэтажного здания школы 1976 года постройки. Предварительная причина пожара - удар молнии", - говорится в сообщении.
В ГУМЧС РФ по республике добавили, что в результате пожара огнем повреждено здание школы на площади 714 квадратных метров.
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