В Якутии из-за удара молнии сгорела школа

Из-за удара молнии в Сунтарском районе Якутии сгорела школа.

Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на прокуратуру.

"Согласно оперативным данным, произошло возгорание деревянного одноэтажного здания школы 1976 года постройки. Предварительная причина пожара - удар молнии", - говорится в сообщении.

В ГУМЧС РФ по республике добавили, что в результате пожара огнем повреждено здание школы на площади 714 квадратных метров.