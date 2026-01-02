В январе теннисист Александр Бублик выступит на трех турнирах
Сегодня, 19:29
111Фото: Getty Images
Стало известно расписание первой ракетки Казахстана Александра Бублика на январь, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на Sports24.kz.
В первом месяце нового сезона Александр выступит на трех турнирах. 5-11 января Бублик выступит на турнире АТР 250 в Гонконге.
С 12 по 18 января Бублик поборется за победу в выставочном турнире в австралийском Коенге.
Напомним, что Australian Open (Открытый чемпионат Австралии по теннису) стартует 18 числа. Бублик в числе сеяных, а его соперник на старте турнира будет известен позже.
