В январе теннисист Александр Бублик выступит на трех турнирах

Фото: Getty Images

Стало известно расписание первой ракетки Казахстана Александра Бублика на январь, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на Sports24.kz.

В первом месяце нового сезона Александр выступит на трех турнирах. 5-11 января Бублик выступит на турнире АТР 250 в Гонконге.

С 12 по 18 января Бублик поборется за победу в выставочном турнире в австралийском Коенге.

Напомним, что Australian Open (Открытый чемпионат Австралии по теннису) стартует 18 числа. Бублик в числе сеяных, а его соперник на старте турнира будет известен позже.

