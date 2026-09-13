В Японии 28 человек госпитализировали после отравления на чемпионате по легкой атлетике
13 Сентября 2026, 05:32
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13 Сентября 2026, 05:3213 Сентября 2026, 05:32
178Фото: Kyodo
В Киото 28 человек получили пищевое отравление во время чемпионата Японии по лёгкой атлетике. Все пострадавшие были госпитализированы, передаёт агентство Kyodo.
Большинство среди пострадавших составили организаторы и технический персонал соревнований.
По предварительной информации, причиной отравления могли стать готовые обеды, которые получили участники и сотрудники мероприятия.
Обстоятельства произошедшего выясняются.
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