В Японии 28 человек госпитализировали после отравления на чемпионате по легкой атлетике

В Киото 28 человек получили пищевое отравление во время чемпионата Японии по лёгкой атлетике. Все пострадавшие были госпитализированы, передаёт агентство Kyodo.

Большинство среди пострадавших составили организаторы и технический персонал соревнований.

По предварительной информации, причиной отравления могли стать готовые обеды, которые получили участники и сотрудники мероприятия.

Обстоятельства произошедшего выясняются.