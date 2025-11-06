В Японии армию отправили ловить медведей
Дикие животные стали нападать на людей.
Власти Японии задействовали военных в борьбе с неожиданным противником — дикими медведями, передает BAQ.KZ cо ссылкой на DW. В северных регионах страны с весны зафиксированы десятки нападений на людей, 12 из которых закончились трагически. Всего зафиксировано более 8 тысяч случаев появления животных рядом с домами — это в шесть раз больше, чем год назад.
Особенно тяжёлая ситуация сложилась в префектуре Акита: местные жители боятся выходить из домов после заката и обходят стороной лесные тропы. Новое правительство под руководством премьер-министра Сане Такаити направило на помощь гражданским службам подразделения армии.
Военные вооружены не винтовками, а средствами отпугивания — сетями, спреями и защитными щитами. Их задача — устанавливать ловушки, эвакуировать пойманных животных и помогать охотникам, но не стрелять в зверей. Эксперты считают, что всплеск нападений связан с изменением климата и вымиранием сельских поселений: еды в лесах становится меньше, а медведей — всё больше. К тому же в Японии резко сократилось число охотников, и теперь с пушистыми хищниками приходится разбираться армии.
