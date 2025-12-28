В Токио посетителей зоопарка Тама срочно эвакуировали после того, как сотрудники обнаружили пропажу волка из вольера, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на Report.

По информации администрации зоосада, животное покинуло вольер по неустановленным причинам. В целях безопасности посещение парка было временно приостановлено, а всех находившихся на территории людей вывели за пределы зоопарка.

Позднее волка удалось обнаружить на территории парка. В настоящее время специалисты проводят операцию по его поимке. Сообщений о пострадавших не поступало.

Обстоятельства, при которых животное смогло выбраться из вольера, выясняются.