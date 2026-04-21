В Японии после землетрясения объявили предупреждение о риске нового удара
Власти сообщили о повышенной вероятности сильного повторного землетрясения.
После мощного землетрясения у северо-восточного побережья Японии власти страны объявили предупреждение о возможном новом сильном подземном толчке, передает корреспондент BAQ.KZ.
Речь идёт о землетрясении магнитудой до 7,7, которое произошло 20 апреля и вызвало предупреждение о цунами и массовые эвакуации. По последним данным, серьёзных разрушений удалось избежать, предупреждение о цунами впоследствии было снято.
Однако, как сообщают международные СМИ, после произошедшего толчка специалисты зафиксировали повышение риска более сильного землетрясения в ближайшее время.
По оценкам японских властей, вероятность так называемого «мега-землетрясения» в течение ближайшей недели увеличилась примерно до 1%, что значительно выше обычного уровня.
В связи с этим население призвали сохранять бдительность, следить за официальными предупреждениями и быть готовыми к возможной эвакуации.
Эксперты отмечают, что Япония расположена в сейсмически активной зоне, и после сильных подземных толчков нередко происходят повторные землетрясения различной мощности.
- Землетрясение вызвало угрозу цунами в Японии