В Японии произошло извержение вулкана Сакурадзима
Столб пепла поднялся более чем на 4 км.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
На юге Японии, на вулкане Сакурадзима в заливе Кагосима, произошло извержение, передает BAQ.KZ со ссылкой на Anadolu Ajansi.
Извержение произошло в 00:57 по местному времени, столб пепла достиг высоты около 4 400 метров. Информации о пострадавших или жертвах не поступало, повреждений зданий в населённых пунктах поблизости также не зарегистрировано.
После извержения вулканическая активность продолжается, а власти предупредили соседние префектуры о возможном распространении дыма и пепла.
Сакурадзима является одним из самых активных вулканов Японии. С февраля 2016 года доступ к кратеру ограничен: приближаться ближе двух километров запрещено. Ранее вулкан находился на отдельном острове, но после масштабного извержения 1914 года лавовые потоки соединили его с полуостровом Осуми.
Самое читаемое
- В Актобе запущен цех по производству строительных конструкций, ориентированный на экспорт
- Франция выразила заинтересованность в инвестиционных проектах Актюбинской области
- День работников сельского хозяйства в Казахстане: значение, люди и вызовы отрасли
- Какие меры безопасности ожидаются в Астане на время матча Казахстан - Бельгия
- В Южной Корее вспыхнул крупный пожар на логистическом складе