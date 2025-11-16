На юге Японии, на вулкане Сакурадзима в заливе Кагосима, произошло извержение, передает BAQ.KZ со ссылкой на Anadolu Ajansi.

Извержение произошло в 00:57 по местному времени, столб пепла достиг высоты около 4 400 метров. Информации о пострадавших или жертвах не поступало, повреждений зданий в населённых пунктах поблизости также не зарегистрировано.

После извержения вулканическая активность продолжается, а власти предупредили соседние префектуры о возможном распространении дыма и пепла.

Сакурадзима является одним из самых активных вулканов Японии. С февраля 2016 года доступ к кратеру ограничен: приближаться ближе двух километров запрещено. Ранее вулкан находился на отдельном острове, но после масштабного извержения 1914 года лавовые потоки соединили его с полуостровом Осуми.