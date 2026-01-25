В Токио тысячи жителей и гостей города посещают зоопарк Уэно, чтобы в последний раз увидеть панд Сяо-Сяо и Лей-Лей перед их возвращением в Китай, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на ТАСС.

После отправки животных на родину Япония впервые за последние 50 лет останется без панд в своих зоопарках.

Из-за повышенного интереса к событию администрация зоопарка ввела систему предварительной лотереи на билеты. В этот день было разыграно около 4 400 входных билетов.

При этом японская сторона выражает обеспокоенность возможным отказом Китая в дальнейшем предоставлении панд в аренду на фоне осложнения двусторонних отношений. Ранее подобные настроения звучали в китайских СМИ и социальных сетях, в том числе в контексте высказываний премьер-министра Японии по вопросу Тайваня.