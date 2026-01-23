Роспуск парламента, срок полномочий которого при обычных условиях истекал бы в 2028 году, официально запускает процесс досрочных выборов. Предвыборная кампания перед голосованием, запланированным на 8 февраля, начнется 27 января.

Премьер-министр Санаэ Такаити ранее заявила, что Палата представителей будет распущена 23 января в рамках подготовки к досрочным выборам.

Такаити, вступившая в должность после смены руководства в правящей либерально-демократической партия Японии, отметила, что считает проведение досрочных выборов необходимым для получения мандата доверия избирателей на пост премьер-министра.

По словам премьера, решением о досрочных выборах она "ставит под риск свое пребывание на посту главы правительства и выносит вопрос о дальнейшем мандате на суд избирателей".