В Японии разбился малый самолет, погибли три человека
Вскоре после взлета пилот подал сигнал бедствия.
В японской префектуре Фукуока на юго-западе страны произошла авиакатастрофа с участием небольшого самолета. В результате происшествия погибли три человека, передаёт BAQ.KZ.
По данным телеканала NHK, около 10:45 утра по местному времени службы экстренного реагирования получили сигнал о возможной аварии. Спустя почти два часа, в районе гор недалеко от границы с префектурой Оита, спасатели обнаружили предполагаемые фрагменты воздушного судна и тела погибших.
Самолет вылетел из аэропорта Сага примерно в 10:13 и направлялся в аэропорт Яо в Осаке, куда должен был прибыть в 12:43. Вскоре после взлета пилот подал сигнал бедствия, после чего связь с бортом была утрачена.
Правоохранительные органы и специалисты авиации устанавливают причины произошедшего.
