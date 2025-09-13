В Японии самолёт совершил аварийную посадку, есть пострадавшие
Из-за инцидента взлетно-посадочные полосы аэропорта были закрыты на несколько часов.
Сегодня, 10:07
100Фото: Pixabay.com
Пять человек получили лёгкие травмы при аварийной посадке самолета авиакомпании United Airlines в японском аэропорту Кансай, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на телеканал NHK.
Лайнер выполнял рейс из токийского аэропорта Нарита на Филиппины. На высоте около 10 тысяч метров, в 200 км от побережья префектуры Вакаяма, сработала сигнализация о возможном возгорании в грузовом отсеке. Экипаж принял решение о срочной посадке.
После приземления пассажиров эвакуировали по надувным трапам, в результате чего несколько человек получили травмы. Возгорания на борту не обнаружено.
Из-за инцидента взлетно-посадочные полосы аэропорта Кансай были закрыты на несколько часов. Позднее работа воздушной гавани полностью восстановлена.
