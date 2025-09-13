  • 13 Сентября, 10:49

В Японии самолёт совершил аварийную посадку, есть пострадавшие

Из-за инцидента взлетно-посадочные полосы аэропорта были закрыты на несколько часов.

Сегодня, 10:07
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Pixabay.com Сегодня, 10:07
Сегодня, 10:07
100
Фото: Pixabay.com

Пять человек получили лёгкие травмы при аварийной посадке самолета авиакомпании United Airlines в японском аэропорту Кансай, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на телеканал NHK.

Лайнер выполнял рейс из токийского аэропорта Нарита на Филиппины. На высоте около 10 тысяч метров, в 200 км от побережья префектуры Вакаяма, сработала сигнализация о возможном возгорании в грузовом отсеке. Экипаж принял решение о срочной посадке.

После приземления пассажиров эвакуировали по надувным трапам, в результате чего несколько человек получили травмы. Возгорания на борту не обнаружено.

Из-за инцидента взлетно-посадочные полосы аэропорта Кансай были закрыты на несколько часов. Позднее работа воздушной гавани полностью восстановлена.

Самое читаемое

Наверх