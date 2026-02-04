По меньшей мере 35 человек погибли в Японии в результате сильных снегопадов на севере страны, а также на побережье Японского моря, передает BAQ.KZ со ссылкой на БЕЛТА.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал TBS.



Среди погибших – упавшие с крыш во время уборки снега, пожилые люди, умершие от перенапряжения при расчистке дорог и дворов. В префектуре Ниигата на побережье Японского моря один из местных жителей был раздавлен обломками собственного дома, рухнувшего под тяжестью снега.



По данным TBS, власти во многих районах не успевают расчищать дороги, на которых образуются огромные автомобильные пробки. В ряде районов, отмечает телеканал, уже три дня подряд закрыты начальные и средние школы. В префектуре Аомори на севере главного японского острова Хонсю на расчистку дорог от снега направлены армейские подразделения.