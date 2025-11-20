В Японии впервые с 2011 года запустят ядерный реактор
Энергоблок Касивадзаки-Карива перезапустят после аварии Фукусимы.
Губернатор префектуры Ниигата Хидейо Ханадзуми планирует одобрить перезапуск ядерного реактора №6 на комплексе Касивадзаки-Карива, впервые с 2011 года после аварии на АЭС "Фукусима", передает BAQ.KZ cо ссылкой на rg.ru.
Энергоблок состоит из семи реакторов, и согласие местных властей стало главным условием для возобновления работы. Многие атомные станции в Японии остаются закрытыми после серии аварий, вызванных землетрясением и цунами в 2011 году.
Правительство страны рассматривает атомную энергетику как надёжный источник энергии и часть стратегии декарбонизации. TEPCO, управляющая станцией, позиционирует перезапуск как способ снизить затраты на электроэнергию и обеспечить выплаты компенсаций пострадавшим от аварии на "Фукусиме".
