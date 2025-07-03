С 21 июня этого года на островах Токара, расположенных на юге Японии, произошло более 900 землетрясений, сообщает Японское метеорологическое агентство, передает BAQ.KZ. Наибольшее сотрясение земли произошло 2 июля, когда землетрясение достигло магнитуды 5,5. Несмотря на сильные подземные толчки, о серьёзных повреждениях и жертвах пока не сообщается, но власти предупредили местных жителей о возможных более мощных землетрясениях и рекомендовали готовиться к эвакуации.

Самое большое количество толчков - 183 - было зафиксировано 23 июня. Хотя сейсмическая активность немного снизилась после этой даты, в конце месяца она вновь возросла: 29 июня было зафиксировано 98 землетрясений, а 30 июня - 62. Власти островов сообщают, что жители архипелага, состоящего из семи обитаемых островов, сильно устали от постоянной тряски и боятся засыпать, ведь на этих островах проживает всего около 700 человек.

Подобный всплеск активности уже наблюдался в сентябре 2023 года, когда на островах Токара было зарегистрировано 346 землетрясений. Япония находится на стыке четырёх тектонических плит и регулярно сталкивается с сейсмическими явлениями. Ежегодно здесь фиксируют около 1500 землетрясений, что делает страну одной из самых сейсмоактивных в мире.

Власти страны также напомнили о риске мегаземлетрясения, которое, по прогнозам, может произойти в районе Нанкайского разлома в ближайшие 30 лет с вероятностью 75-82%. Если это произойдёт, последствия могут быть катастрофическими.