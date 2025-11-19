Японское Министерство по делам окружающей среды сообщило, что в октябре 2025 года нападения медведей затронули 88 человек, из которых семь погибли. Это самый высокий показатель за один месяц за последние десять лет, ппередаёт BAQ.KZ.

С начала апреля по конец октября от нападений медведей в стране пострадали 184 человека, 12 из них скончались. Инциденты зафиксированы в 21 из 47 префектур. Наибольшее число пострадавших зарегистрировано в префектуре Акита — 56 человек, далее следуют Иватэ — 34, Фукусима — 20, Нагано — 15 и Ниигата — 13 человек.

Для сравнения, в октябре 2023 года от нападений пострадали 73 человека, шесть человек погибли, а за весь 2023 финансовый год — 219 человек, в том числе шесть погибших. В ноябре прошлого года медведи ранили 30 человек, жертв не было.

По данным NHK, за текущий ноябрь 2025 года нападениям подверглись уже не менее 27 человек, один из которых скончался. Министерство продолжает предупреждать жителей о необходимости соблюдать меры предосторожности в районах повышенной активности медведей.