В ЮАР произошла одна из самых масштабных транспортных трагедий за последнее время, передает BAQ.KZ со ссылкой на телеканал eNCA.

По меньшей мере 40 человек погибли, ещё десятки пострадали в результате страшной аварии с участием междугороднего автобуса.

Инцидент произошёл 13 октября на трассе N1 неподалёку от города Махадо, в провинции Лимпопо. Автобус, по имеющимся данным, следовал из Гкеберхи (бывший Порт-Элизабет) в столицу Зимбабве — Хараре.

Причины трагедии пока не установлены. По предварительным данным, транспортное средство могло потерять управление и сорваться с дороги, однако точные обстоятельства аварии выясняются. На месте работают экстренные службы, медики и полиция.

Местные власти заявили, что ведётся расследование причин происшествия, а число жертв может измениться по мере уточнения информации.