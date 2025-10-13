В ЮАР автобус сорвался с дороги — погибли более 40 человек
Трагедия на трассе.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В ЮАР произошла одна из самых масштабных транспортных трагедий за последнее время, передает BAQ.KZ со ссылкой на телеканал eNCA.
По меньшей мере 40 человек погибли, ещё десятки пострадали в результате страшной аварии с участием междугороднего автобуса.
Инцидент произошёл 13 октября на трассе N1 неподалёку от города Махадо, в провинции Лимпопо. Автобус, по имеющимся данным, следовал из Гкеберхи (бывший Порт-Элизабет) в столицу Зимбабве — Хараре.
Причины трагедии пока не установлены. По предварительным данным, транспортное средство могло потерять управление и сорваться с дороги, однако точные обстоятельства аварии выясняются. На месте работают экстренные службы, медики и полиция.
Местные власти заявили, что ведётся расследование причин происшествия, а число жертв может измениться по мере уточнения информации.
Самое читаемое
- Зангар Нурланулы выиграл турнир ITF Juniors J300 в Южной Корее
- Министр: обеспечение благополучия детей — одно из приоритетных направлений госполитики
- Выплаты, концерты и акции: как регионы отметят День людей с инвалидностью
- Футболист "Кайрата" Дастан Сатпаев пройдет обследование в Катаре
- Суд вернул пенсионерке из области Абай право на перерасчет пенсии