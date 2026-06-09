В ЮАР ужесточают контроль за нелегальной миграцией
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Президент ЮАР Сирил Рамафоса объявил о новых мерах по регулированию миграции после вспышки протестов и нападений на иностранных граждан.
План включает ужесточение ответственности для работодателей, нанимающих нелегальных мигрантов, ускорение депортаций и создание биометрической базы данных всех жителей страны.
Заявление прозвучало на фоне роста антииммигрантских протестов, в ходе которых погибли несколько граждан Мозамбика. Власти призывают протестующих отказаться от самосуда и передать контроль государственным органам.
Рамафоса подчеркнул, что, несмотря на социальное напряжение, любые проверки документов и действия в отношении мигрантов должны оставаться исключительно в компетенции государства.
Ситуация в стране остается напряженной, а ряд государств уже начал эвакуацию своих граждан из ЮАР.
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