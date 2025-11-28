Южно-Африканская Республика резко отреагировала на заявление президента США Дональда Трампа о том, что страна не получит приглашение на саммит G20, который пройдет в Майами в декабре 2026 года, передает BAQ.KZ со ссылкой на DW.

Американский лидер объявил, что дал соответствующее указание, обвинив ЮАР в "геноциде белых". В Претории такие заявления назвали неприемлемыми и оскорбительными.

Президент ЮАР Сирил Рамапоса подчеркнул, что Южная Африка является суверенным демократическим государством и "не приемлет оскорблений" от других стран в отношении её членства и участия в глобальных платформах. Он заявил, что позиция Вашингтона основана на "дезинформации и искажениях" и назвал прискорбным решение Трампа применить "штрафные меры" вопреки усилиям ЮАР по укреплению дипломатических связей с США.

Южноафриканская сторона также напомнила, что недавний саммит G20, прошедший 21–22 ноября в Йоханнесбурге, был успешно оценён участниками, несмотря на то что США не направили на него высокопоставленную делегацию. Власти ЮАР объяснили, что символическую передачу председательства в G20 американскому представителю осуществили через сотрудника посольства США, поскольку официальные представители Вашингтона на мероприятие не прибыли.

Ситуация обострилась после заявления Трампа 26 ноября, опубликованного в его блоге на платформе Truth Social. Он обвинил южноафриканские власти в отказе признавать "нарушения прав человека" в отношении белого населения, включая африканеров, и заявил, что в стране происходят убийства и захват земель фермеров европейского происхождения. На этом основании он распорядился исключить ЮАР из предстоящего саммита G20 и прекратить "все выплаты и субсидии" этой стране.

В Претории эти утверждения отвергли, отметив, что большинство жертв преступности в ЮАР — чернокожие граждане. Рамапоса признал, что проблема насилия в стране действительно существует, однако подчеркнул, что она затрагивает всех жителей, а не отдельные этнические группы.

Отдельную критику вызвало сокращение администрацией США квоты на приём беженцев — с 125 тысяч до 7500 человек в год, при этом значительная часть мест была зарезервирована именно для белых граждан ЮАР. В мае США уже приняли первую группу таких переселенцев. Трамп тогда заявил, что Америка "предоставляет гражданство людям, бегущим от насилия".

Разногласия вокруг миграционной политики, прав человека и участия ЮАР в "двадцатке" могут привести к новому витку дипломатической напряжённости между странами, отмечают эксперты.