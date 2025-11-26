В Алматы состоялась встреча Государственного советника Республики Казахстан Ерлана Карина с Региональным директором Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) по Европе и Центральной Азии Реджиной Де Доминичис, передает BAQ.kz.

Ерлан Карин подчеркнул, что защита и безопасность детей являются одним из ключевых приоритетов государственной политики и находятся под постоянным контролем Главы государства. Он отметил, что в стране выстроены прочные законодательные и институциональные основы в сфере защиты прав детей.

Госсоветник напомнил, что принят и реализуется Закон об обеспечении прав женщин и безопасности детей, который ввёл ответственность за буллинг и ужесточил наказание за все виды насилия. Благодаря предпринятым мерам отмечается снижение особо тяжких преступлений в отношении детей на 30%, а правонарушений против половой неприкосновенности несовершеннолетних — на 12,5%.

Кроме того, внесены поправки в семь законов, охватывающих различные аспекты защиты детей: развитие инфраструктуры поддержки семей, жилищные гарантии, меры превенции насилия и суицида. Продолжается совершенствование защиты прав детей в регионах — создаются управления по правам ребёнка, увеличивается штат органов опеки.

Рассказано и о реализации единой программы воспитательной работы "Адал азамат", а также о подготовке комплексной программы "Қазақстан балалары".

Реджина Де Доминичис высоко оценила усилия Казахстана, подчеркнув, что страна является примером для региональных и некоторых европейских государств. Она отметила значительный прогресс Казахстана по ряду показателей программы MICS-2024, реализуемой ЮНИСЕФ, и выразила готовность рекомендовать казахстанские механизмы защиты детей другим странам.