Аттестация без теста: что ждет казахстанских учителей

В Казахстане внесены изменения в систему аттестации педагогов - отменен тест на предметную квалификацию для действующих учителей. Корреспондент BAQ.KZ разобрался, что именно изменится.

По словам министра, решение принято по поручению Главы государства.

«Уважаемые учителя, хочу поделиться с вами хорошей новостью. По поручению Главы государства Касым-Жомарта Кемелевича Токаева отменен ОЗП - тест оценки предметных знаний учителей. Это очень хорошее решение. Я считаю, что Президент оказывает вам большое доверие и поддержку. Поздравляю вас. Соответствующее письмо сегодня направлено в управления образования», - отметила Сулейменова.

Министр подчеркнула, что в последние дни эта новость активно обсуждается среди педагогов. Она отметила, что лично изучила комментарии в социальных сетях и ответила на часто задаваемые вопросы.

Будет ли тест полностью отменен?

Министр уточнила, что решение не является временным. То есть, действующие педагоги больше не будут сдавать тест на предметную квалификацию. Он полностью исключен для работающих учителей.

Однако тест не отменяется для всех категорий.

Он сохраняется для тех, кто впервые приходит в профессию. В частности, выпускники вузов перед началом работы должны подтвердить уровень своих знаний, так как только начинают профессиональную деятельность.

Кроме того, молодые учителя будут сдавать этот тест через два года — при переходе на уровень «педагог-модератор».

Для всех остальных категорий педагогов, уже работающих в системе образования, данный тест не будет применяться в процессе аттестации.

Что будет с теми, кто уже сдал тест?

По данным министра, около 51 тысячи педагогов уже сдали тест и набрали пороговый балл. Эти учителя продолжат процесс аттестации в установленном порядке: будут формировать портфолио и проходить все этапы.

С сентября педагоги, успешно прошедшие тестирование, начнут получать соответствующие надбавки.

Важное изменение: портфолио станет электронным

Еще одно нововведение касается системы портфолио. Теперь учителям не нужно будет собирать бумажные документы и подписи из различных организаций. Вся система переводится в электронный формат.

В настоящее время дорабатывается специальная «платформа учителя», через которую будет вестись весь документооборот. Дополнительная информация будет представлена позже. Авторские программы отменяются

По словам министра, одним из наиболее обсуждаемых вопросов среди педагогов были авторские программы.

Согласно новому решению, теперь учителям не требуется разрабатывать и представлять авторские программы.

Что делать тем, кто проходит аттестацию сейчас?

Министерство заявило, что права всех педагогов, участвующих в аттестации в этом году, будут полностью сохранены.

То есть на данный момент:

– сдавшие ПББ тест;

– прошедшие тест на предметную квалификацию;

– загрузившие портфолио

смогут завершить аттестацию в полном объеме.

Тем, кто прошел тест, но не успел загрузить портфолио, будет предоставлена дополнительная возможность. Для них откроют специальный срок для завершения подачи документов.

Деньги за тест вернут

Также принято решение по педагогам, которые сдавали тест на платной основе, но не набрали пороговый балл и зарегистрировались на пересдачу. Учителям, ожидавшим платное тестирование в апреле, средства будут полностью возвращены.

Их текущая квалификационная категория сохраняется и останется без изменений до января 2027 года. До этого времени педагоги продолжат работать по действующим категориям.

С января 2027 года вступят в силу новые правила, и аттестация будет проводиться по обновленной системе.

Меняется сама цель аттестации

По словам министра, аттестация не должна быть инструментом давления или наказания.

Она должна стать системой, оценивающей ежедневный труд учителя и способствующей его профессиональному развитию.

Министр отметила, что в адрес ведомства поступили тысячи обращений от педагогов, где часто указывалось, что тестирование вызывало сильный стресс и в некоторых случаях негативно влияло на здоровье.

«Большинство наших учителей много лет учились и сегодня работают в школах. Провести 40 минут урока перед классом — это большой труд. У каждого ребенка свое психоэмоциональное состояние. В таких условиях вести урок — это почти подвиг», — сказала Сулейменова.

В связи с этим министерство намерено снизить нагрузку на педагогов и сократить формальные требования.

«Мы должны не усложнять работу учителя, а поддерживать его. Аттестация должна стать инструментом повышения квалификации и демонстрации профессионального уровня», — подчеркнула министр.

