В Южно-Китайском море затонуло вьетнамское судно: спасены 37 человек

В Южно-Китайском море затонуло вьетнамское судно «Кхой Нгуен 18». На его борту находились 62 человека, 37 из них уже удалось спасти, сообщает агентство Синьхуа.

По данным властей китайского города Саньша, судно затонуло в районе рифа Юншу архипелага Наньша. Все находившиеся на борту были гражданами Вьетнама. По состоянию на 07:30 по местному времени спасателям удалось поднять на борт 37 человек.

Сигнал бедствия поступил вечером в субботу около 18:23. Экипаж китайского спасательного судна «Наньхай Цзю 115», эксплуатируемого Наньхайским спасательным бюро Министерства транспорта КНР, заметил в море сигнальную ракету.

К поисково-спасательной операции привлекли шесть китайских судов, спасательный вертолет и одно вьетнамское судно.

По информации Морской спасательной службы Саньши, судно «Кхой Нгуен 18» зарегистрировано во Вьетнаме. Его длина составляет 69,9 метра, ширина — 10,8 метра.

Поисково-спасательные работы продолжаются. Спасатели продолжают искать людей, которые могут оставаться в море.