Сильные дожди и разлив реки Нил в Южном Судане уже несколько дней создают критическую ситуацию: сотни тысяч жителей вынуждены покинуть свои дома, передает BAQ.KZ со ссылкой на Anadolu.
По данным Управления по координации гуманитарных вопросов ООН (OCHA), наводнения затронули 26 округов в шести штатах страны, при этом наиболее пострадали Джонглей и Юнити. В этих регионах около 335 тысяч человек лишились жилья.
Наводнения затронули не только дома жителей — пострадали 61 школа, более 22 тысяч детей и 700 учителей. Прерывание медицинских и образовательных услуг, рост числа заболеваний, связанных с водой, и нехватка продовольствия усугубляют уже существующий гуманитарный кризис.
Представительство Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УКГВ) отмечает, что наводнения в этом году оказались сильнее, чем в прошлом. Эксперты предупреждают, что при продолжении разлива Нила более 1 миллиона человек могут пострадать, а около 400 тысяч вновь окажутся вынуждены покинуть свои дома.
Несмотря на трудности с доступом и ограниченное финансирование, ООН и гуманитарные организации продолжают доставлять жизненно необходимую помощь пострадавшим. Однако ресурсов явно недостаточно.
Южный Судан уже сталкивался с подобными бедствиями в 2020, 2021 и 2022 годах, когда от наводнений пострадали миллионы людей. Последовательные климатические катастрофы усиливают уязвимость страны перед изменением климата, а сочетание наводнений с продовольственной нестабильностью, внутренними конфликтами и эпидемиями может привести к критической гуманитарной катастрофе.
