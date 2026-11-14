В Южной Америке усилили меры против кори на фоне поездки Папы Римского

Массовые богослужения и встречи с верующими во время поездки Папы Римского Льва XIV по Южной Америке вызвали обеспокоенность эпидемиологов. На фоне роста заболеваемости корью власти нескольких стран усилили санитарно-эпидемиологический контроль и расширили кампании вакцинации.

Как сообщает Euronews, поездка понтифика проходит с 6 по 17 ноября и охватывает Уругвай, Аргентину и Перу. Религиозные мероприятия собирают сотни тысяч и миллионы участников, что повышает риск распространения инфекции. Панамериканская организация здравоохранения (ПАОЗ) оценила эпидемиологическую ситуацию в регионе как представляющую очень высокий риск.

С января по октябрь 2026 года в странах Америки зарегистрировали 57 666 подтвержденных случаев кори и 81 летальный исход. Заболеваемость оказалась в 4,7 раза выше, чем за аналогичный период прошлого года. Инфекция выявлена в 17 странах и территориях региона.

В Уругвае, где Папа Римский уже провел богослужения с участием тысяч верующих, власти ввели усиленный эпидемиологический надзор до 29 ноября. Наблюдение позволит отслеживать возможные случаи заражения в течение трех недель после завершения визита понтифика в страну.

В Перу расширили кампанию вакцинации. Особое внимание уделяют детям, молодежи и жителям городов, включенных в программу поездки Папы Римского.

В Аргентине специалисты также предупредили о рисках распространения кори во время массовых религиозных мероприятий.

По данным ПАОЗ, для предотвращения масштабных вспышек охват населения двумя дозами вакцины должен составлять не менее 95%. Однако во многих странах региона этот показатель остается ниже рекомендуемого уровня.

Организация призывает участников массовых мероприятий и путешественников заранее проверить свой прививочный статус.

Корь относится к наиболее заразным вирусным инфекциям и может вызывать тяжелые осложнения. Особенно уязвимы маленькие дети и люди с ослабленным иммунитетом.