Власти Южной Австралии решили сократить время, которое школьники проводят перед экранами на уроках. С 2027 года ученикам младших классов государственных школ запретят пользоваться ноутбуками и планшетами, а для детей постарше введут дни без экранов, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на ABC News.

Кого коснётся запрет

Ограничения будут действовать во всех государственных начальных школах штата для учащихся с подготовительного по второй класс.

Для учеников третьих – шестых классов в десяти школах запустят шестимесячный эксперимент: один день в неделю занятия будут проходить без экранов.

Исключения предусмотрены для детей с инвалидностью, особыми образовательными потребностями и учащихся дистанционной школы School of the Air.

Зачем школьников возвращают к письму от руки

По словам министра образования Южной Австралии Люси Худ, начиная с третьего класса цифровые устройства должны использоваться исключительно в образовательных целях.

Власти также намерены уделять больше внимания развитию почерка, самостоятельного мышления и воображения детей. Для учеников третьих и четвёртых классов введут специальную программу развития навыков письма от руки.

Кроме того, школы постепенно откажутся от использования личных ноутбуков и планшетов учащихся. Их заменят устройства, предоставляемые школами и подключённые к системе кибербезопасности ведомства.

Как Австралия ограничивает цифровую активность детей

Напомним, 10 декабря 2025 года Австралия стала первой страной в мире, которая ввела возрастные ограничения на использование социальных сетей для детей младше 16 лет.

Ответственность за соблюдение запрета возложена на интернет-платформы, а не на детей или их родителей.