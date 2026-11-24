В Южной Австралии младшеклассникам запретят пользоваться гаджетами
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Власти Южной Австралии решили сократить время, которое школьники проводят перед экранами на уроках. С 2027 года ученикам младших классов государственных школ запретят пользоваться ноутбуками и планшетами, а для детей постарше введут дни без экранов, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на ABC News.
Кого коснётся запрет
Ограничения будут действовать во всех государственных начальных школах штата для учащихся с подготовительного по второй класс.
Для учеников третьих – шестых классов в десяти школах запустят шестимесячный эксперимент: один день в неделю занятия будут проходить без экранов.
Исключения предусмотрены для детей с инвалидностью, особыми образовательными потребностями и учащихся дистанционной школы School of the Air.
Зачем школьников возвращают к письму от руки
По словам министра образования Южной Австралии Люси Худ, начиная с третьего класса цифровые устройства должны использоваться исключительно в образовательных целях.
Власти также намерены уделять больше внимания развитию почерка, самостоятельного мышления и воображения детей. Для учеников третьих и четвёртых классов введут специальную программу развития навыков письма от руки.
Кроме того, школы постепенно откажутся от использования личных ноутбуков и планшетов учащихся. Их заменят устройства, предоставляемые школами и подключённые к системе кибербезопасности ведомства.
Как Австралия ограничивает цифровую активность детей
Напомним, 10 декабря 2025 года Австралия стала первой страной в мире, которая ввела возрастные ограничения на использование социальных сетей для детей младше 16 лет.
Ответственность за соблюдение запрета возложена на интернет-платформы, а не на детей или их родителей.
Что с ограничениями для детей в Казахстане
В Казахстане также готовятся ограничить доступ детей к социальным сетям. 18 ноября депутаты Курултая одобрили в первом чтении законопроект, предусматривающий запрет на регистрацию в соцсетях пользователей младше 16 лет.
При этом ограничения не коснутся мессенджеров, электронных дневников и портала электронного правительства.
Онлайн-платформы планируют обязать проверять возраст пользователей при регистрации. Конкретные механизмы проверки возраста и сроки переходного периода ещё предстоит определить.
Пока законопроект находится на стадии рассмотрения, запрет в Казахстане не вступил в силу.
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